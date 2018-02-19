В Сети появились неизвестные немецкие фото Минска 1941 года

Немецкий национальный архив выложил на своем сайте цветные снимки Минска.
Немецкий национальный архив выложил на своем сайте цветные снимки Минска, сделанные фотографом Куртом Ломанном (нем. Curt Lohmann) летом 1941 года. Tut.by предлагает ознакомиться с неизвестными ранее снимками белорусской столицы времен оккупации.
Одним из основных объектов Минска, которые по каким-то причинам заинтересовали немецкого фотографа, был Пищаловский замок — СИЗО № 1 на улице Володарского. В архиве можно увидеть три снимка, сделанных возле тюрьмы с уникальных ракурсов.
Интересовали фотографа и культовые сооружения Минска. В кадр попали минская мечеть и бывшая хоральная синагога.
Впрочем, Курт Ломанн не ограничивался фотографированием архитектурных памятников. На его кадрах запечатлены руины домов, разрушенных бомбардировками, колонны военнопленных и обыденная жизнь улиц оккупированного Минска.
Среди снимков Ломанна есть совершенно уникальные кадры. На них можно увидеть места, которые ранее почти не попадались на фото. Такими, например, являются фотографии старого еврейского кладбища, которое находилось на улице Коллекторной. В годы оккупации кладбище находилось на территории минского гетто, тут хоронили жертв Холокоста. После войны кладбище было ликвидировано советскими властями. Сегодня про некрополь напоминает только мемориал на улице Сухой, который сложили из сохранившихся надмогильных камней старого кладбища.
Есть в архиве несколько снимков, о которых затруднительно сказать, точно ли они сделаны в Минске.
Не все места удалось идентифицировать. Будем благодарны читателям, которые подскажут нам в комментариях, в каких местах Минска были сделаны те или иные кадры.