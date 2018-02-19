В Сети появились неизвестные немецкие фото Минска 1941 года 70 19.02.2018, 20:19

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Фото: bundesarchiv.de

Немецкий национальный архив выложил на своем сайте цветные снимки Минска.

Немецкий национальный архив выложил на своем сайте цветные снимки Минска, сделанные фотографом Куртом Ломанном (нем. Curt Lohmann) летом 1941 года. Tut.by предлагает ознакомиться с неизвестными ранее снимками белорусской столицы времен оккупации.

Одним из основных объектов Минска, которые по каким-то причинам заинтересовали немецкого фотографа, был Пищаловский замок — СИЗО № 1 на улице Володарского. В архиве можно увидеть три снимка, сделанных возле тюрьмы с уникальных ракурсов.

Внутренний двор Пищаловского замка

Фото: bundesarchiv.de

Въезд на территорию тюрьмы со стороны улицы Володарского

Фото: bundesarchiv.de

Хозяйственные постройки на территории Володарки

Фото: bundesarchiv.de

Интересовали фотографа и культовые сооружения Минска. В кадр попали минская мечеть и бывшая хоральная синагога.

Мечеть на территории Татарского предместья Минска. Находилась в районе современного проспекта Победителей

Фото: bundesarchiv.de

Мечеть была снесена в начале 1960-х при строительстве гостиницы «Юбилейная». Соборная мечеть, открытая в Минске в 2016 году, является копией разрушенного храма

Фото: bundesarchiv.de

Бывшая хоральная синагога Минска на улице Володарского. В годы советской власти в здании размещался еврейский театр, теперь в перестроенном строении работает Драматический театр имени Максима Горького

Фото: bundesarchiv.de

Впрочем, Курт Ломанн не ограничивался фотографированием архитектурных памятников. На его кадрах запечатлены руины домов, разрушенных бомбардировками, колонны военнопленных и обыденная жизнь улиц оккупированного Минска.

Руины на улице Кирова. В центре кадра видно довоенное здание гостиницы

Фото: bundesarchiv.de

Разрушенные дома перед Домом правительства

Фото: bundesarchiv.de

Колонна советских военнопленных на улице в Минске

Фото: bundesarchiv.de

Раздача питьевой воды населению

Фото: bundesarchiv.de

Полевая кухня немецких солдат

Фото: bundesarchiv.de

Конные подводы беженцев на улицах Минска

Фото: bundesarchiv.de

Разрушенная пожаром улица города

Фото: bundesarchiv.de

Минчане у доски объявлений

Фото: bundesarchiv.de

Отдел трудоустройства оккупационной администрации Минска. Как утверждает краевед Антон Рудак, на фото — здание по адресу: Володарского 3

Фото: bundesarchiv.de

Частный сектор Минска и его жители

Фото: bundesarchiv.de

Мощеные улицы города

Фото: bundesarchiv.de

Несколько частных домов Минска

Фото: bundesarchiv.de

Среди снимков Ломанна есть совершенно уникальные кадры. На них можно увидеть места, которые ранее почти не попадались на фото. Такими, например, являются фотографии старого еврейского кладбища, которое находилось на улице Коллекторной. В годы оккупации кладбище находилось на территории минского гетто, тут хоронили жертв Холокоста. После войны кладбище было ликвидировано советскими властями. Сегодня про некрополь напоминает только мемориал на улице Сухой, который сложили из сохранившихся надмогильных камней старого кладбища.

Старое еврейское кладбище. На фоне виден силуэт Дома правительства

Фото: bundesarchiv.de

Немецкий офицер на еврейском кладбище

Фото: bundesarchiv.de

Есть в архиве несколько снимков, о которых затруднительно сказать, точно ли они сделаны в Минске.

Предположительно вид на улицу Чкалова с бетонного моста через железную дорогу

Фото: bundesarchiv.de

Предположительно сегодняшнее здание синагоги на улице Даумана (первоначально винокурный завод)

Фото: bundesarchiv.de

Не все места удалось идентифицировать. Будем благодарны читателям, которые подскажут нам в комментариях, в каких местах Минска были сделаны те или иные кадры.