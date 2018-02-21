Президент Европейской Народной Партии потребовал разблокировать «Хартию-97» 3 21.02.2018, 12:35

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Джозеф Доль

Лидер крупнейшей общеевропейской партии сделал жесткое заявление по ситуации в Беларуси.

Президент Европейской народной партии (ЕНП) Джозеф Доль заявил:

«С большим беспокойством мы следили за местной «избирательной кампанией» в Беларуси. Народ Беларуси был в очередной раз лишен свободы выражения мнений, информации и права демократически выбирать своих местных представителей.

Власти Беларуси не сделали никаких шагов по приведению избирательного процесса в соответствии с критериями свободных и справедливых выборов и в соответствии со стандартами ОБСЕ. По время этих выборов, как и многих других, доминировали массовые фальсификации, репрессии против представителей оппозиции, несправедливое формирование избирательных комиссий, манипуляции средствами массовой информации, а также атаки на независимые средства массовой информации.

Власти должны немедленно реформировать избирательное законодательство в соответствии со стандартами ОБСЕ. Они должны обеспечить регистрацию гражданских и политических организаций, таких, как партия «Белорусская христианская демократия» и НПО «Вясна»; они также должна прекратить преследование оппозиции и независимых СМИ, в частности, сайтов «Хартия-97» и «Белорусский партизан».

Только путем укрепления демократии в стране власти Беларуси смогут укрепить ее суверенитет и независимость».