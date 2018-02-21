Станислав Богданкевич: Блокировка «Хартии-97» - это безобразие 2 21.02.2018, 13:57

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Станислав Богданкевич

Власти хотят изолировать белорусов от правдивой и независимой информации.

Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич, комментируя блокировку на территории Беларуси сайта Charter97.org:

- Мое мнение о блокировке «Хартии-97» совпадает с мнением моих коллег. Однозначно, это безобразие, гонение независимых средств массовой информации, ограничение свободы информации.

Давление на независимые СМИ - это один из тех факторов, про которые мы говорим уже более 20 лет. И сегодня он усугубился блокировкой в Беларуси «Хартии-97» - преступным шагом властей.

Я всегда с удовольствием и пользой для себя читаю Charter97.org. К счастью, я нашел способ обойти блокировку и продолжаю оставаться читателем сайта.

На мой взгляд, причины блокировки ясны — власти хотят изолировать белорусов от правдивой и независимой информации про происходящее в стране и мире.

Власти не изобрели ничего нового. Блокировка альтернативных СМИ практиковалась и раньше. Я, как 81-летний человек, помню, как глушили при советской власти различные информационные центры Запада, пытаясь не допустить альтернативную информацию. Сейчас идет такая же линия: угнетения, насилия над народом.

Безусловно, я считаю, что сайт Charter97.org должен быть разблокирован. Сайт всегда отличался тем, что очень быстро помогал распространять информацию с других источников. Это помогает людям находить информацию. Я безусловно солидарен с редакцией сайта, журналистами. Держитесь!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.