Активист из Светлогорска: «Хартию-97» заблокировали за правду 21.02.2018, 14:47

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Жители регионов требуют разблокировать независимый сайт.

Об этом сайту Сharter97.org заявил один из участников протестов против строительства завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, общественный активист Сергей Сентюров:

- Единственная причина, по которой сайт Сharter97.org был заблокирован - правда. А правду в нашей стране любят не все. Cветлогорчане прекрасно знают о сайте Сharter97.org и хотят, чтобы сайт был разблокирован. Белорусам нужен источник информации, рассказывающий о событиях, которые от нас прячут.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.