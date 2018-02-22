Владимир Кацора: Независимые журналисты – смелые люди 22.02.2018, 14:15

Владимир Кацора

Фото: «Радыё Свабода»

Блокировкой «Хартии-97» власть показала значимость альтернативных СМИ.

Об этом заявил активист из Гомеля Владимир Кацора, комментируя блокировку на территории Беларуси сайта Charter97.org:

- Как таковой информационный ресурс «Хартия-97» - один из немногих работающих на Беларусь и для Беларуси сайтов. Сайт действует против интересов властей, отдельных ее носителей, в первую очередь - Лукашенко.

Очевидно, что блокировкой власть отреагировала на значимость Charter97.org.

Мы видим, что власть не только блокирует «Хартию-97», но и преследует журналистов других значительных ресурсов, которые пытаются донести до людей правдивую информацию. Сегодня журналисты, которые сотрудничают с независимыми СМИ, открыто говорят об происходящем в стране — смелые люди.

К сожалению, подобное отношение со стороны власти к независимым средствам массовой информации - суть тоталитарного режима.

Не секрет, что по сути сегодняшняя власть в Беларуси - пророссийская. Если проанализировать госСМИ, то также видна их пророссийская суть. Накануне столетия Белорусской Народной Республики, эта дата абсолютно никак не освещается. Можно сказать, что этого значимого события для официальной власти не существует. «Советская Белоруссия» сегодня ничем не лучше российских телеканалов.

Все просто: антибелорусские власти борются с независимыми, пробелорусскими СМИ.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.