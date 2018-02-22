Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Беларуси молочной продукции

Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Беларуси молочной продукции20
- 22.02.2018, 15:36
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Запрет вводится в связи продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в РФ.
Россия с 26 февраля запрещает ввоз из Беларуси молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции. Об этом tut.by сoобщила пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», — говорится в сообщении ведомства.
В списке запрещенных к ввозу продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка.
Отмечается, что запрет вводится в связи продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.
Решение о запрете поставок было принято на совещании в Россельхознадзоре с участием заместителя ведомства Николая Власова. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения воодятся «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь».
Напомним, накануне Россельхознадзор направил письмо в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, в котором высказали озабоченность сложившейся ситуацией с безопасностью белорусского молока и молочной продукции. В российском ведомстве отметили тенденцию по росту поступления в Россию молочной продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ.
Ранее Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.