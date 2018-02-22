Активистка РЭП: Профсоюзу как никогда нужна солидарная поддержка 22.02.2018, 16:14

Активисты подали заявки о проведении в день Конституции серии пикетов.

22 февраля активисты профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Мозыре, Жлобине, Калинковичах, Речице, Добруше и Гомеле подали заявки о проведении в день Конституции 15 марта серии пикетов, на которых планируют протестовать против вмешательства во внутренние дела независимого профсоюза, против использования уголовного дела для запугивания его членов с требованием прекратить уголовное преследование лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает «Гомельская весна».

Акции с использованием транспарантов и лозунгов, отражающих цель мероприятий, запланированы в форме пикетов. В Гомеле пикет заявлен Андреем Стрижаком и Леонидом Судаленко возле офиса областного управления Следственного комитета по улице Войкова в Ново-Белице.

«Мы протестуем против давления на наш профсоюз. Страна не помнит уголовных дел, где сотни членов организации выдергивали на допросы, заставляли подписывать документы о неразглашении, угрожали повестками по месту работы. Это уголовное дело яркое свидетельство того, что власть боится нашей реальной работы по защите людей труда», - заявил зампред гомельского офиса РЭП Андрей Стрижак.

Заявитель пикета в Речице Елена Линкевич отметила, что власти начали и продолжают масштабную акцию по ликвидации независимого профсоюзного движения в Беларуси.

«Против лидеров нашего профсоюза безосновательно возбуждены уголовные дела по якобы неуплате подоходного налога в особо крупном размере, наложен арест на профсоюзный офис. Сейчас профсоюзу как никогда важна и нужна солидарная поддержка», - заявила активистка.

Обвинение по статье 243 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» предъявлено Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, который был арестован и провел 2 месяца под арестом. Оба лидера в настоящее время находятся под подпиской о не выезде. Расследование уголовного дела продлено до 2 мая. Если дело дойдет до суда им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В поддержку профсоюзных лидеров выступают Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов. 3 августа 2017 года после ареста Игоря Комлика правозащитные организации Беларуси признали его политзаключенным.