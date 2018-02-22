Евгений Жовтис: Я восхищаюсь людьми, которые борются с диктатурой 22.02.2018, 16:27

Каждый сайт, противостоящий российской пропаганде - на вес золота.

Об этом заявил известный правозащитник из Казахстана Евгений Жовтис, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Посколько я живу в государстве с похожим режимом, мне хорошо знакома ситуация с блокировкой сайтов, которые предоставляют альтернативную информацию. Это совершенно предсказуемо, учитывая природу авторитарных режимов. В этом Лукашенко и Назарбаев похожи. Диктатуры рассматривают любую независимую информацию, как угрозу. Независимым СМИ приходится уходить в социальные сети и продолжать борьбу там.

Для Беларуси, в которой и так очень мало независимых СМИ, это существенный удар. После украинских событий, в которых Россия показала свое настоящее лицо, каждый источник информации, противостоящий путинской пропаганде - на вес золота. К сожалению, белорусские власти ограничили своих граждан в доступе к этой информации.

Я прекрасно понимаю, что такое цензура и борьба с независимыми СМИ. Я восхищаюсь людьми, которые продолжают борьбу за свободу информации и борются с диктатурой.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.