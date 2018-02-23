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ЕЭК против Россельхознадзора: «Запрет на белорусскую молочку не вводить»

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  • 23.02.2018, 13:12
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Между Москвой и Минском назревает новый молочный конфликт.

Введение ограничений на поставки белорусского молока в Россию грубо нарушает положение, утвержденное Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом пишет tut.by член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

«В Евразийской экономической комиссии изучено письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова о введении с 26 февраля 2018 года ограничений на поставки на территорию России с территории Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка. Введение ограничений является нарушением пункта 175 положения о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года № 94. Никто не имеет права игнорировать решение Совета комиссии», — сказал Сергей Сидорский.

Министр ЕЭК пояснил, что в соответствии с утвержденным Советом комиссии положением допускается ограничение поставок продукции со всей территории Беларуси исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных.

«В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны», — указал он.

В связи с наличием разногласий между уполномоченными органами Беларуси и России и руководствуясь порядком взаимодействия уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, ЕЭК предлагает сторонам 26−27 февраля провести консультации на площадке комиссии.

Данная позиция ЕЭК изложена в телеграмме, направленной заинтересованным должностным лицам за подписью члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова. «До урегулирования возникшей ситуации не вводить с 26 февраля 2018 года ограничения на поставки указанной продукции», — подчеркивается в телеграмме.

Телеграмма направлена руководителю Россельхознадзора Сергею Данкверту, министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву, министру сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леониду Зайцу. Кроме того, копии телеграммы адресованы членам Совета Евразийской экономической комиссии первому вице-премьеру России Игорю Шувалову и первому вице-премьеру Беларуси Василию Матюшевскому.

Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В списке запрещенных к ввозу продуктов — молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотки молочные наливные концентрированные, сухие; концентрат сывороточного и молочного белка.

Отмечается, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.

Решение о запрете поставок было принято на совещании в Россельхознадзоре с участием заместителя руководителя ведомства Николая Власова. В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения вводятся «до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь».

Ранее Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.


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