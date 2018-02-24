Каким словом блогер «оскорбил» Лукашенко? 5 24.02.2018, 8:59

2,647

Степан Светлов

Степан Светлов рассказал подробности о возбужденном против него деле.

В эфире «Белсата» популярный видеоблогер подтвердил, что власти Беларуси инкриминируют ему оскорбление правителя страны.

Вчера вечером в минскую квартиру, где раньше жил парень, пришли двое – представитель Следственного комитета и человек в штатском. Были понятые, все пробовали сделать «боль-менее официально», говорит блогер. В квартире на тот момент была мать Степана Светлова. В «Горячем комментарии» видеоблогер рассказал подробности вечернего визита представителей власти:

«Все неожиданно и внезапно произошло. В этом постановлении было написано, что, мол, по заявлению некой гражданки, возможно, «фрау А», не знаю, которая была возмущена тем, что я на своем канале якобы порочил честь и достоинство президента Беларуси. Следователи появились с этими материалами на канале «NEXTA» и обнаружили, что там якобы звучали оскорбительные выражения в адрес главы Беларуси. Там эти выражения были перечислены, однако их никто не успел ни записать, ни сфотографировать – это все быстро происходило. Известно, что одним из таких выражений было название видео, которое рассказывало о заявлении Лукашенко, что он помог одному человеку раскрыть уголовное дело… Сейчас инкриминируют самую нелепую, бессмысленную, смешную и политическую статью, 368-й, «оскорбление президента». Изъяли технику, ноутбук, не знаю зачем, которым пользовался мой брат, старую маленькую видеокамеру, на которую ничего не снимали, в свои спецпакеты. Был какой-то протокол осмотра. Сказали ждать на какое-то постановление, которое должно прийти по почте. Я не знаю, как им это поможет, никаких оскорблений, ничего запрещенного, конечно, никогда не было».

Степан говорит, что в стране, несмотря на разговоры о «либерализации», продолжается давление на независимые СМИ, а теперь еще взялись и за блогеров.

Степан Светлов замечает, что неделю назад был в Беларуси, и никто не пытался с ним связаться. По мнению блогера, возможно, власти дали ему возможность выехать из страны (Степан учится в Польше), чтобы не было новых политических заключенных, при этом намекнув, чтобы он не возвращался.