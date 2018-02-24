Беларусь и Россия перейдут на электронные автопаспорта 24.02.2018, 21:51

Приняты все необходимые правовые акты.

Беларусь и Россия уже приняли все необходимые правовые акты для перехода с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств.

Как сообщили «Ежедневнику» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), эти нормативные акты позволят начать эксплуатацию в Евразийском экономическом союзе системы электронных автопаспортов, а также дадут возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам.

В частности, в Беларуси и России уже определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО "Электронный паспорт", сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут оформлять паспорта.

По словам представителя ЕЭК, появится возможность создать максимально полные истории "жизни" автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.