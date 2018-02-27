На Нобелевскую премию мира выдвинуто 329 кандидатов 27.02.2018, 18:55

Рекорд по числу номинантов был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376.

Триста двадцать девять кандидатов претендуют на Нобелевскую премию мира за 2018 год, которая будет присуждена в Норвегии этой осенью. Как говорится в распространенном во вторник сообщении Норвежского нобелевского института, на премию выдвинуто 217 человек и 112 организаций, передает ТАСС.

Рекорд по числу номинантов был установлен в 2016 году, когда их было 376. Это также был единственный раз, когда претендентов на престижную награду было больше, чем в этом году.

Сложившаяся традиция не предполагает оглашения списков с именами тех, кто был номинирован на Нобелевские премии. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятых решений.

Согласно последней воле Альфреда Нобеля (1833-1896), премия мира, в отличие от четырех остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указывал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии, и эта традиция по-прежнему соблюдается.

В соответствии с буквой завещания шведского ученого, Премия мира должна присуждаться «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Впрочем, в последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется Норвежским нобелевским комитетом достаточно широко.

В 2017 году лауреатом награды стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Обладателя премии мира 2018 года назовут в октябре, а вручение награды будет проходить в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.