Владелец Viber запускает собственную криптовалюту 28.02.2018, 9:25

Rakuten Coin должна стать «валютой без границ».

Ведущий онлайн-ритейлер Японии Rakuten, купивший в 2014 году Viber, планирует перенести свою программу лояльности на новую блокчейн-платформу, а также создаст собственную криптовалюту Rakuten Coin, сообщает TechCrunch.

Соответствующее объявление глава компании Хироши Микитани сделал в ходе Mobile World Congress в Барселоне. Саму разрабатываемую криптовалюту он при этом назвал валютой «без границ», хотя и не обозначил приблизительные сроки запуска проекта.

По словам Микитани, Rakuten Coin будет задействована в существующей программе лояльности Rakuten Super Points. С момента ее запуска в 2003 году пользователям платформы было начислено более 1 трлн бонусных очков на сумму $9,1 млрд, но, не желая останавливаться на достигнутом, компания хочет предоставить дополнительные способы их потратить. Стимулируя пользователей на различные покупки в рамках программы лояльности, руководство компании верит, что еще больше повысит обороты при первоначальных покупках.

В настоящий момент очки начисляются при каждой покупке товаров, а на отдельных рынках — и при продажах.

Также Rakuten планирует подать заявку на получение статуса провайдера мобильных услуг и, если получит положительный ответ, станет четвертым по счету оператором мобильной связи в Японии.

Создание и запуск Rakuten Coin стало результатом покупки компанией прав на разработки американского биткоин-стартапа Bitnet Technologies Ltd в 2016 году. С марта 2015 года маркетплейсы Rakuten принимают биткоин.