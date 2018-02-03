В Украине осудили белорусского рецидивиста, который пытался развязать войну в Одессе 3.02.2018, 22:05

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Олег Ткачук приговорен к трем годам условно.

Совершавшего тяжкие преступления пророссийского боевика из Беларуси Олега Ткачука, прозвище Бульбаш, приговорили к 3 годам условно за попытку развязать войну в Одессе.

Как передает censor.net, об этом на странице в Facebook написал бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Приводим его текст полностью.

"На фото - Олег Ткачук, прозвище Бульбаш, 1979 г. н. Гражданин Беларуси. Там он совершил изнасилование, разбойное нападение, кражу и грабеж, за что успешно отсидел в белорусской тюрьме.

После этого он решил поселиться в Украине и переехал в Одессу.

В начале 2014 года Ткачук влился в ряды "антимайдана" и стал членом террористической пророссийской группы "Одесская дружина".

2 мая 2014 он принимал активное участие в столкновениях, стрелял на ул. Дерибасовской из неустановленного оружия по тем, кто вышел на защиту Украины. Один из тех, кто хотел нашей смерти и установления в Одессе аналога "ДНР" - т.н. "ОНР".

Через 2 недели после провальной попытки спецслужб РФ здесь установить контроль Ткачука задержала СБУ. И скоро отпустила на свободу, предоставив по делу 2 мая ему статус свидетеля.

Боевик недолго думал и драпанул назад в Беларусь. Но там его задержали снова и осудили на 1 год и 6 месяцев лишения свободы за нарушение режима отбывания наказания.

Ткачук отсидел, выяснил, что в Украине для него теперь безопасно, и снова переехал в Одессу. Женился на давней подруге.

В Одессе его снова задержали. Сообщили о подозрении за "участие в массовых беспорядках" по делу событий 02.05.14. Закрыли в СИЗО. В тюрьме он пробыл несколько месяцев, после чего самый гуманный в мире Приморский суд его осудил. На 3 года условно.

Осужденного ранее за особо тяжкое, тяжкое и два средней тяжести преступления Ткачука за новое преступление, связанное с попыткой развязать в Одессе войну, приговорили к условному сроку. То есть отпустили на свободу.

Ни пресса, ни общественность о процессе даже не знали. Все прошло по-тихому. И прокуратура такой приговор, конечно, оспаривать не собирается.

И это на фоне истории о другом боевике (который, вероятно, изготавливал оружие и для 02.05.14), что застрелил недавно полицейского. И это при том, что против нас все еще ведет войну Россия, и нужно не просто изолировать ее агентуру, но и пополнять обменный фонд. На фоне истории об отпущенном убийце Крысине и загнанных за решетку #free_architects, которые посягнули на филиал ФСБ.

Украинская "справедливость" во всей красе. Хороший сигнал для других пророссийских - делай что хочешь, и тебе за это ничего не будет, если ты под российским флагом.

Главное, чтобы не под желто-голубым. Таких в Украине сажают в тюрьмы".