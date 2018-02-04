Обмануть такое государство - самое интересное, что можно сделать 14 Юрий Хащеватский

4.02.2018, 9:13

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Юрий Хащеватский

Блокировка сайта только подлила масла в огонь.

А ведь то, что происходит сейчас в Беларуси – это прямо-таки Ленинградская блокада. Всех жителей пытаются уморить информационным голодом. Хотят, чтобы наши мозги атрофировались от голода.

Но уже сейчас понятно: ничего у них не получилось. Люди, как читали, так и читают «Хартию-97».

У меня, например, провайдер «Байфлай» закрыл «Хартию». А другие провайдеры показывают сайт. Все нормально. Думаю, что люди, которые руководят другими провайдерами, просто не хотят блокировать популярный народный сайт. Партизанят в тылу врага. И это здорово!

Власти сделали страшную для себя вещь: они только подбросили дровишек в огонь. Подлили бензина в костер – и людям стало еще интереснее читать запрещенный сайт. Даже те, кто раньше не читал «Хартию», идут к компьютеру и хотят «надуть» горе-блокировщиков. Это же естественно: обмануть такое государство – самое интересное, что можно сделать.

Читают «Хартию» и чиновники. Им ведь просто для того, чтобы работать, нужна нормальная информация. Понимают: это единственное место, где можно утолить информационный голод. Я уверен, что в «вертикали» огромное количество людей, которые без «Хартии» сегодня просто жить не могут.

Поэтому у ребят из Дроздов ничего не получится. У ребят, которые свою жизнь намертво связали с концептом дубинки. У них ведь и вместо головы – дубинки, и вместо ума – стружки от дубинки. Так они и нас представляют. Думают, что мы еще большие идиоты, чем они.

Став начальниками, они возомнили, что уж точно умнее своих подчиненных. А на деле-то они и оказались полными идиотами! И таким «дубинкам» приходится иметь дело с совершенно иными людьми. С людьми, которые все понимают, которые над ними смеются и готовы очень многое сделать, чтобы «дубины» перестали нами руководить.

Сейчас в обществе все бурлит. Для Дроздов это – как инфекция. Они подхватили микроб, который разъедает всю эту колхозную нечисть изнутри. Вирус правды, к которому у них нет иммунитета.

Дрозды уже заболели – пока еще только мозгами. А скоро и все тело будет поражено вирусом правдивой информации. Начнется разложение (а мы видим, что от них уже «попахивает») – и все для этой власти закончится. У Эдгара По есть рассказ «А кто вы, мистер Вольдемар?», в котором умирающего загипнотизировали и он лежал долго-долго. А потом его разгипнотизировали – и он сразу же разложился.

Вот организм нашей власти сегодня очень похож на этого Вольдемара. Они гипнотизирует себя идеей-фикс о том, что блокировка «Хартии» им поможет. Но придется взглянуть правде в глаза: выкусите, мистер Вольдемар! Мы пойдем дальше своей дорогой, а вы уже практически разложились.

Вывод напрашивается простой: просто посмеемся над блокадой людей из вчерашнего дня. Ребята, читайте все, что считаете нужным. Смотрите, сравнивайте. Узнавайте новое. Делайте выводы. И исходя из этого – выстраивайте нашу страну.

Неважно, что у нас могут быть разные мнения. Главное понимать, что каждый из нас – личность, которая может читать и смотреть все, что хочет. Ограничения могут быть только этическими.

Не бойтесь думать иначе и мечтать. Не бойтесь хотеть другой жизни. Она – совсем рядом. Надо только сделать пару шагов. Убрать эту колхозную власть – и все начнется.

Пусть начнется даже не так, как мы себе представляли. Может быть, какие-то идиоты опять придут. Но главное – вовремя их менять. Главное, чтобы они не сидели по 25 лет на своих местах, как прокаженные. А они и есть прокаженные.

А перед нами – открытый горизонт. Идти и добиваться того, что считаем нужным. Разве это не счастье?

Юрий Хащеватский, специально для Charter97.org