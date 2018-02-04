В Гомельской области из-за снегопада подняли весь личный состав ГАИ 4 4.02.2018, 14:46

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ФОто: belta.by

На территории области ввели план «Погода».

План «Погода» введен в Гомельской области из-за снегопада, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

«Поднимают весь личный состав. Сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасные условия движения, а также при необходимости оказывать помощь участникам дорожного движения», — рассказали в УГАИ.

ФОто: belta.by

По данным синоптиков, сегодня преимущественно по юго-восточной половине страны ожидается мокрый снег, метель. По Гомельской, Могилевской и по востоку Брестской областей прогнозировались продолжительные сильные осадки.