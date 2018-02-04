На Москву обрушились аномальные снегопады 4 4.02.2018, 16:44

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Снегопад в российской столице побил рекорд за всю историю метеонаблюдений.

На российскую столицу обрушились аномально сильные снегопады. За минувшие сутки на Москву выпало 23 миллиметра осадков, что составляет примерно 64 процента месячной нормы. Субботний снегопад стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, был превзойден рекорд 1957 года, сообщает «Немецкая волна».

В результате стихии род тяжестью льда и снега в российской столице упали около двух тысяч деревьев. Московские власти призывают жителей отказаться от использования автомобилей в ближайшие два дня.

Помимо этого, в шести регионах Центральной России более 40 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за массовых аварийных отключений. В Подмосковье без света оказались жители 22 населенных пунктов. Больницы, дома престарелых и интернаты не пострадали. В затронутых стихией населенных пунктах идут ремонтно-восстановительные работы.

Погодные условия привели к задержке около 150 рейсов в трех московских аэропортах. Некоторые самолеты не сумели приземлиться и отправились на запасные аэродромы. Несколько рейсов отменено. В ближайшие сутки в Москве сильный снегопад продолжится, ожидаются метели, заносы на дорогах и гололедица.