Тысячи греков вышли на протест против названия Македонии 2 4.02.2018, 17:22

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Греция считает, что Македония «украла» название у одноименной греческой провинции.

В воскресенье, 4 февраля, десятки тысяч человек вышли на Синтагму - главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией, сообщает «Европейская правда».

В Афины прибыли около 1500 автобусов с участниками акции из греческой провинции Македония, Пелопоннеса, с Крита и Ионических островов. В порту Пирей греки пели национальный гимн.

Греческая полиция работает в усиленном режиме. Вокруг площади установили барьеры, чтобы разделить демонстрантов от анархистов, которые начали свою акцию двумя часами ранее.

Греция считает, что Македония "украла" название у одноименной греческой провинции, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

21 января в Салониках на аналогичный протест вышли 30 тысяч человек.