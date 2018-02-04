В Молдове 10 сел подписали декларацию об «объединении с Румынией» 7 4.02.2018, 17:45

2,519

Планируется, что в этом году аналогичное решение примут 100 населенных пунктов.

В Молдове мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией, пишет сайт eurointegration.com.ua.

"Для восстановления исторического права, к которому стремились на протяжении десятилетий бессарабские румыны в целом и граждан Сэсэни, в частности, жить вместе с братьями через Прут. Учитывая румынские традиции и обычаи по братства с румынским народом, объявляет союз немедленно и безоговорочно с нашей родиной, Румынией", - говорится в заявлении.

"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников Сталина и Гитлера", - говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.

В документе также содержится призыв к парламенту Республики Молдова с целью адаптации конституционных положений таким образом, чтобы обеспечить безусловное воссоединения территорий, которые были присоединены бывшим СССР, "вопреки всем международным конвенциям и праву граждан на самоопределение".

Кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в 100 населенных пунктах.

Ранее декларацию подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в пяти молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага Молдовы на площади Великого национального собрания в Кишиневе.

Он также заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.

Следует отметить, что по результатам опроса, проведенного летом прошлого года, 70% граждан Молдовы исключают объединения с Румынией.