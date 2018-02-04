Ученые нашли способ слышать под водой 2 4.02.2018, 18:34

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Мировые ученые научили аквалангистов слышать речь находящихся на поверхности воды людей.

Уникальная разработка специалистов позволит в десятки раз повысить проводимость звука, пишет сайт aspekty.net.

Дабы сохранить энергию переходящего из воздуха в водную среду звука, ученые обмотали специальную рамку из алюминия кусочками латекса, закрепив данную конструкцию на мембране. Как итог, специалистам удалось увеличить проводимость звука в разы. Отмечается, потери при переходе энергии из воздуха в воду составили не более 6%. Теперь аквалангисты смогут слышать речь находящихся на поверхности воды людей так, как будто последние стоят рядом, однако разговаривают шепотом.

В настоящее время ученые пытаются выяснить, где лучше всего использовать их нововведение. Также специалистам предстоит решить проблему невозможности использования уникальной преобразовывающей конструкции на больших глубинах.