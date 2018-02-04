Рейсы из Москвы в Минск задерживаются 2 4.02.2018, 18:53

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В российской столице объявлена ЧС из-за снегопада.

Рейсы авиакомпаний «ЮТэйр» из Внуково и «Белавиа» из Домодедово по маршруту Москва — Минск задержаны. Информация об этом размещена на сайте Национального аэропорта. Причина — сильнейшие снегопады, которые обрушились на российскую столицу.

Соответственно, откладываются обратные рейсы из Минска в Москву, пишет tut.by.

Что будет с рейсами из Москвы в Минск, которые ожидаются после обеда, пока неизвестно. Сейчас из аэропортов российской столицы не могут вылететь около 60 рейсов, некоторые авиакомпании и вовсе отменяют рейсы.

Фото: Reuters

В Москве в результате стихии пять человек пострадали, еще один — погиб в результате падения дерева и обрыва линии электропередач.

По информации «Интерфакс», субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений. За сутки в городе выпало около 64% месячной нормы, были повалены 370 деревьев. На одной из линий метро из-за упавшего дерева на некоторое время прерывали движение поездов.

По прогнозу, погода в российской столице будет ухудшаться.

В Московской области объявлена чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все дорожные службы работают в усиленном режиме — на дороги выведены более 1300 единиц спецтехники.

Белгидромет на воскресенье и понедельник объявил оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15−20 м/с и метель.