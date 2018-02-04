ФСЗН: Если у предприятия долги, то пенсии не будет 13 4.02.2018, 21:36

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Размер пенсии теперь определятся не только трудовым стажем.

- Слышал, что при выплате пенсии учитывается не только трудовой, но также и страховой стаж. Такого вроде раньше не было. Что это за стаж? Как его считают, если предприятие держит работников на полставки или вообще отправляет в вынужденный отпуск? И сколько лет у меня должна быть страховка для нормальной пенсии? - задается вопросом читатель «Вечернего Бреста».

Ситуацию разъясняет Ирина Мацкевич, начальник Московского районного отдела Бреста Брестского областного управления ФСЗН:

- С 01.01.2003 г. в стране введен персонифицированный учет в системе государственного соцстрахования. Поэтому все работающие граждане должны быть учтены в органах фонда в качестве застрахованных лиц. Суть персонифицированного учета заключается в том, что отдельно для каждого гражданина учитывается его право на трудовую пенсию, которую он зарабатывает сам.

Ведется учет сведений о периодах трудовой деятельности, ежемесячном заработке и других выплатах, на которые начислялись и за которые уплачивались страховые взносы. Указанные сведения накапливаются на индивидуальном лицевом счете. С 2003 г. пенсия начисляется на основании информации, содержащейся в индивидуальном лицевом счете.

При оформлении трудовой пенсии по достижении установленного возраста в стаж работы засчитываются периоды работы по трудовым договорам, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что производилась уплата обязательных страховых взносов.

Для зачета в стаж при назначении пенсии одного месяца работы необходимо начислить и уплатить обязательные страховые взносы из суммы зарплаты не ниже минимальной с учетом индексации. Если среднемесячный заработок (доход), из которого уплачивались взносы, был ниже минимальной заработной платы, применяется поправочный коэффициент. Сейчас страховой стаж должен быть не менее 16 лет, а к 2025 г. - 20 лет.

Если работодатель находится в списке предприятий, имеющих просроченную задолженность, то фактически работники этих предприятий трудятся, но при этом страховой стаж, от которого напрямую зависит пенсия, им не начисляется, потому что нет уплаты страховых взносов. Когда предприятие погасит задолженность по страховым взносам, все эти периоды будут включены в страховой стаж его сотрудников.

Также надо знать, что согласно законодательству при уходе работника на пенсию с предприятия, где имеется просроченная задолженность по платежам в фонд, размер пенсии исчисляется из фактического заработка, с которого нанимателем уплачены обязательные страховые взносы.