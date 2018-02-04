Airbus протестировала беспилотное воздушное такси 4.02.2018, 21:47

Тестовый полет прошел успешно.

Компания Airbus впервые испытала беспилотное воздушное такси Alpha One. Тестовый полет прошел в американском Пендлтоне (штат Орегон). Об этом сообщает компания в своем блоге, сообщает biz.censor.net.ua.

В Airbus отмечают, что полет на высоте 5 метром и длительностью 53 секунды прошел успешно.

"Нашей целью уже давно является проектирование и строительство пассажирского беспилотного самолета вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволит ответить на растущую потребность в городской мобильности", - сказано в сообщении.

Всего на создание самолета у компании ушло два года. Аэротакси длиной 5,7 метра, шириной 6,2 метра и высотой 2,8 метра способно поднимать груз до 745 кг.

В конце января 2018 года аналитики PwC спрогнозировали, что полностью беспилотный транспорт в крупнейших городах планеты появится к 2040 году.