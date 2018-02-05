Готовим День Воли вместе! 5.02.2018, 11:14

Национальный комитет по празднованию 100-летия БНР обратился к белорусам.

Об акции 25 марта в Минске должно узнать как можно больше людей. Об этом говорится в обращении Национального комитета по празднованию 100-летия БНР:

«Дорогие друзья!

25 марта 2018 года исполнится 100 лет со дня восстановления государственности Беларуси. Демократические силы страны объединились, чтобы достойно отметить эту дату - массовым шествием, митингом и концертом в центре Минска.

Давайте готовить праздник независимости вместе. Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы об акции 25 марта узнало как можно больше людей, а сама она прошла на достойном уровне.

Для подготовки и проведения акции нужна техническая помощь с печатью, транспортом, изготовлением флагов и транспарантов, распространением печатной продукции. Связывайтесь с представителями демократических партий и организаций в своем городе или напрямую с представителями Национального оргкомитета по празднованию столетия БНР.

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Контактный телефон:

+375 33 3531642 (Сергей)»

Напомним, что заявка на проведение праздничного шествия на День Воли была подана в Мингорисполком 25 января. Ее подписали представители 13 партий и организаций, входящих в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.

Уличная акция планируется 25 марта с 14.00 до 18.00. Сбор участников – в 14.00-14.45 на площади Якуба Коласа. Шествие от площади Якуба Коласа до площади Свободы запланировано с 14.45 до 16.00 по проспекту Независимости и улице Ленина. Митинг-концерт пройдет с 16.00 до 18.00 на площади Свободы.