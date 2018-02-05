Карлюкевич: Акцент в работе Мининформа будет сделан на интернет и соцсети 3 5.02.2018, 14:36

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Александр Карлюкевич

Фото: БелТА

Будут изменены законы, контролирующие информацию в социальных сетях.

Об этом сегодня журналистам сообщил министр информации Александр Карлюкевич на коллегии ведомства, передает БелТА.

Акцент в работе министерства будет сделан на интернет, социальные сети, аккаунты, которые доводят информацию до потребителя, рассказал Александр Карлюкевич.

Как пояснил министр, соответствующим образом будут переориентированы финансовые потоки. Изменения коснутся также творческих подходов и системы образования. «Будем искать традиции, опыт, которые должны прийти из печатных СМИ в социальные сети, новые массмедиа», - отметил руководитель Мининформа.

Он считает, что в отношении соцсетей не совсем корректно говорить о «каком-то контроле». «Законодательная практика, моральные, этические подходы в работе журналиста должны совпадать с тем, что размещается в социальных сетях», — сказал Александр Карлюкевич. Такие подходы лягут в основу изменений в медиазаконодательстве Беларуси. По словам министра, в этом плане ожидается много инициатив.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

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