Фотофакт: Курдские девушки уничтожили турецкий танк Leopard 2 6 5.02.2018, 19:22

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Турецкие военные лишились танка Leopard 2A4 во время боев в сирийском районе Африн.

При попадании ракеты у немецкой машины детонировал боекомплект, экипаж погиб, а сам танк был полностью уничтожен. Фото и видео происшествия опубликовал Telegram-канал Directorate 4, передает tut.by.

На видео хорошо слышны голоса девушек-операторов противотанкового комплекса. Позже стало известно, что танк действительно уничтожили девушки из YPj — отряда женской самообороны.

Боевые действия в Сирии показали слабую защищенность Leopard 2A4 против противотанковых комплексов. Ранее несколько таких танков подбили террористы ИГИЛ.

На момент своего появления в 70-е годы Leopard 2A4 считался хорошо защищенной машиной.

Его лобовая проекция прикрыта многослойной комбинированной броней. В конце 80-х годов прошлого века было подсчитано, что она способна выдержать попадания 125-мм оперенных подкалиберных снарядов (APFSDS) с расстояния 1500 м.

Зато борта корпуса защищены слабо, что негативно сказывается на выживаемости танка. Оператор ПТУР наверняка знал, где находится боекомплект в башне, ведь ракета точно попала в это место.

Leopard 2A4 стал не единственным танком турецких войск, потерянным в эти дни. Также стало известно о том, что бойцы курдских формирований уничтожили модернизированный при помощи Израиля танк M60T Sabra.