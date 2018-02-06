Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко 68 6.02.2018, 13:14

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Их отправят руководить отстающими колхозами?

Александр Лукашенко назначил Дмитрия Жука главным редактором учреждения "Редакция газеты "Советская Белоруссия", сообщает БелТА.

Жук в свое время возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко. Он сын писателя Алеся Жука, автора «Палявання на апошняга жураўля».

Председателем Белтелерадиокомпании вместо Геннадия Давыдько назначен Иван Эйсмонт.

Эйсмонт работал заместителем председателя Белтелерадиокомпании. Он муж Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря Александра Лукашенко.

Окончил Академию милиции. Семья происходит из Гродненского района, белорусско-польского приграничья.

Игорь Луцкий назначен гендиректором телеканала СТВ вместо Юрия Козиятко.

Напомним, совсем недавно участники "Клуба редакторов" радовались блокировке сайта Сharter97.org.