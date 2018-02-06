Юрий Хащеватский: Лукашенко следовало бы снять самого себя 20 6.02.2018, 16:09

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Диктатор занимается «невротическим дерганьем».

Сегодня Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ. Что стоит за отставками пропагандистов? На этот вопрос Charter97.org отвечает известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский:

- Когда я узнал эту новость, первой мыслью было: Павел Якубович ведь на год старше меня (Юрию Хащеватскому 70 лет – ред.), пора бы и на пенсию. Но дело в том, что и Геннадий Давыдько, и Юрий Козиятко – люди более молодые, их как-то рано из обоймы вынимать. А тут уволен прямо весь «Клуб редакторов».

По-видимому, Лукашенко понял главную вещь: та сила, с помощью которой он давит на народ, начинает ослабевать. Сила пропаганды тает за счет того, что люди перестали смотреть телевизор, читать официальные СМИ, все больше и больше ищут информации в интернете на независимых сайтах.

Пропагандистский эффект от работы этих ребят – Якубовича, Давыдько, Козиятко – все время уменьшался. Свою информационную войну они же проиграли. Очевидно, что их пристроят куда-то работать типа «сенаторов» или тому подобного, но для важных задач они уже не годятся.

В более широком понимании суть этих перестановок можно свести к следующему: что бы Лукашенко ни делал, он не делает главного. В первую очередь ему следовало снять самого себя. Вместо этого правитель, по привычке, занимается невротическим «дерганьем».

А поводы нервничать у него есть. Эти громкие отставки хронологически совпали с блокировкой «Хартии-97». Совершенно очевидно, что на пропагандистском фронте перемены происходят не в пользу Лукашенко. Видно, что его это очень беспокоит.

А есть ли у него выход? Ну, придут сейчас в «Клуб редакторов» более молодые. Начнут как бы «наводить порядок». В чем будет этот «порядок»? «Советская Белоруссия» начнет называться «Антисоветская Беларусь»? Нет. Все останется по-прежнему. Потому что главная цель режима Лукашенко – не развить страну, а банально удержать себя в кресле.

А что касается Якубовича, Давыдько и Казиятко – теперь они «вещь, бывшая в употреблении». Их «употребили» и слили в унитаз. Это совершенно естественная судьба абсолютно всех пропагандистов. Кто-то уже пошутил: поедут теперь к Александру Зимовскому. Может, и не поедут – на самом деле это неважно. Важно, что люди такого калибра останутся презираемыми белорусами, и штамп «пропагандиста» останется на них навсегда.

- Связаны ли отставки с блокировкой Charter97.org?

- На мой взгляд, связь прослеживается абсолютная. Эти отставки означают, что на пропагандистском фронте происходят процессы, которые Лукашенко не устраивают. Очевидно, что независимые сайты, в частности «Хартия-97», настолько усилили свой авторитет в обществе (а авторитет официальных СМИ настолько рухнул), что необходимо принимать какие-то меры. Я думаю, это все взаимосвязано. Это стороны одной и той же медали. Оба события произошли в рамках одного и того исходящего от власти импульса.

Незадолго перед отставкой главных пропагандистов министр информации Александр Карлюкевич говорил о том, что необходимо усилить «работу» в интернете и социальных сетях. Совершенно очевидно, что власть не устраивает положение на информационном поле. Проще говоря (и это не комплимент) работа наших независимых сайтов, в первую очередь «Хартии-97», не прошла втуне, и они начинают выигрывать. Эти отставки – одна из побед на информационном фронте. И это очень и очень важно.