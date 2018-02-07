Госпропагандистов списали в утиль 18 7.02.2018, 9:49

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коллаж nn.by

Система постепенно разваливается.

Увольнение главных пропагандистов Павла Якубовича, Геннадия Давыдько и Юрия Козиятко в интервью телеканалу «Белсат» прокомментировала главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

- Разговор хотели начать с цитаты из вашего профиля в Фейсбуке: «Знаю, что Лукашенко положили на стол аналитическую записку, где сравниваются бюджеты и аудитории «Хартии’97» и госСМИ. Товарищ диктатор пришел в ярость. Эти отставки не последние». Можно ли поподробнее?

- Система постепенно разваливается. Да, мы действительно получили информацию, что Лукашенко положили на стол эту аналитическую записку, и он увидел, что сайт «Хартия’97» сегодня популярнее сайтов всех государственных СМИ вместе взятых. Только за последние полгода «Хартию» прочитали 6 миллионов уникальных посетителей. Фактически сегодня Беларусь делает выбор. Страна читает независимые сайты. Люди хотят знать, что на самом деле происходит в стране и не верят лукашенковским пропагандистским каналам, газетам и сайтам. И именно поэтому Лукашенко уволил своих геббельсов. Они проиграли информационную войну.

- И поэтому Лукашенко хочет усилить свою пропаганду? Заместители этих геббельсов сильнее, чем они?

- Без шансов. Что бы Лукашенко сегодня ни делал, народ ему уже не верит. Он прекрасно знает, у него есть информация, что народ его ненавидит, рейтинг его крайне низкий, и никакая ложь сегодня не в состоянии его спасти. Люди все равно обходят блокировку того же сайта «Хартия’97». И мы видим, что белорусам нужно именно свободное слово: люди разных возрастов, включая пенсионеров, учатся сегодня обходить блокировку, стремительно повышается компьютерная грамотность всего населения Беларуси. Люди выходят на акции протеста. И в Беларуси, и по всему миру. В стране распространяются листовки, рисуются граффити, вывешиваются растяжки практически каждый день в оживленных местах городов. И Лукашенко это тоже видит.

- Не зря он говорит, что нам надо кто-то в интернете, молодежь мы не вытянем из телефонов. Нам, значит, надо в эти телефоны войти. Насколько государственные средства массовой пропаганды имеют хоть какой-то потенциал к изменениям, хотя бы теоретически?

- Пока они врут, у них нет никакого потенциала. Но, естественно, при диктатуре пропаганда может только врать.

- Еще один момент. Очень интересная рокировка произошла. Якубович идет в общественный совет при милиции, а бывший милиционер идет в «Советскую Белоруссию», я хочу этот момент проговорить. Может, Лукашенко на самом деле махнул рукой на свою пропаганду. Потому что: действительно, проигрывают пропагандисты медийные и «Хартии», и Белсату, и вообще независимым журналистам, так же как и российской пропаганде. Поэтому может ставку делать на тех, кто, палками будет махать, и тут Якубович как раз таки понадобился, что бы задурить головы окончательно милиционерам, чтобы они не восстали против него. Насколько эта версия имеет право на жизнь?

- Видно, что Лукашенко сегодня находится в состоянии огромного стресса. И как сказал Юрий Хащеватский, совершает «невротические дерганья». Он списал сегодня в утиль фактически своих старых пропагандистов. И потому что они не в состоянии что-либо сделать, и потому что он очень боится за свое будущее.

Это подтверждает то, что диктатор сегодня назначил своего личного охранника советником по общим вопросам. А то, что он назначил милиционера командовать Белорусским телевидением говорит и об уровне неадекватности, и об уровне страха, который сегодня его преследует. Но опять же повторю, это его никаким образом сегодня не спасет.

А куда ушли Давыдько, Якубович или Козиятко — неважно, их списали в утиль за непрофессионализм. И я вижу, что тот же Якубович в шоке. Он не знал о своей отставке. И как бы он сегодня не врал, что якобы он знал об этом раньше. Ничего он не знал. Это видно по его первым интервью, которые он кинулся давать независимым медиа. Обратите внимание, он сказал фразу «мне не дадут писать мемуары, потому что я слишком много знаю».

- Действительно, очень интересная фраза. Получается Лукашенко поэтому и говорит, что главное не потерять этих людей. Чтобы они были на коротком поводке.

- Думаю, что мемуары Якубович уже написал и, наверное, припрятал в каком-нибудь надежном месте, потому что он сегодня сам боится за свою безопасность. Но я хочу подчеркнуть, что Якубович, Давыдько, Козиятко – преступники и в нормальной, цивилизованной стране их нужно судить, поскольку эти люди врали всей стране на протяжении двух десятков лет.

Эти люди помогали фальсифицировать уголовные дела против оппозиции. Эти люди покрывали политические убийства. И поэтому, когда сегодня я увидела, что многие мои коллеги из независимых медиа бросились брать у них интервью и фактически их «очеловечивать», задавать лояльные вопросы... На самом деле, ребята, это страшно. Потому что даже у меня, главного редактора крупнейшего независимого сайта, который заблокировали в стране, не брали таких больших, развернутых, прекрасных интервью.

Вот это страшно, что сегодня происходит, в том числе и с независимыми медиа. Я хочу напомнить, что самоцензура – это самоуничтожение. Пренебрежение принципами в итоге привело к тому, что у других независимых сайтов такая низкая аудитория, потому что люди им тоже не верят, потому что видят, что журналисты очень сильно не договаривают.

- Получается Лукашенко в определенным смысле добился своих целей, когда говорил, что надо заткнуть рты «нячэсным» журналистам и сделать их «чэсными»?

- К счастью, не все такие журналисты. И заткнуть рот всем не удастся, и не удастся в том числе заблокировать сайт «Хартии». И сегодня такими действиями, как блокировка сайта Хартия, диктатор в первую очередь вредит самому себе. Потому что нельзя принимать декрет о цифровой экономике и блокировать независимые сайты.

Мы видим, что сегодня о блокировке сайта написали все мировые медиа. Эту тему сегодня обсуждают в Европарламенте. Об этом знают в посольствах всех европейских стран и США. Эту информацию мы донесли до Госдепартамента США. Заявления протеста уже делают МИДы европейских стран, ОБСЕ и международные правозащитные организации. В этой ситуации Лукашенко совершает самоубийственный шаг, пытаясь уничтожить свободу слова в интернете в Беларуси.

- Наталья, спасибо большое за комментарий. И от нашей всей редакции также слова солидарности порталу «Хартия’97». Действительно, прорвемся, как ты писала много раз.