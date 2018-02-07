Утверждена символика празднования 100-летия БНР 9 7.02.2018, 18:46

2,029

Символика будет использоваться в рамках акций, праздничных и творческих мероприятий.

Национальный оргкомитет утвердил эмблему и символику празднования 100-летия БНР. Она будет использоваться в отделке всей печатной, визуальной и виртуальной продукции, а также в рамках акций, праздничных и творческих мероприятий.

Скачать официальную эмблему празднования 100-летия БНР в векторном и растровом форматах для широкого использования можно здесь.

Архив по ссылке будет дополняться дизайнами разнообразной продукции: плакаты, наклейки, листовки, открытки, значки, баннеры, обои для телефонов и ноутбуков, аватарки для социальных сетей и прочее.

Ваши предложения и дизайны с использованием официальной эмблемы празднования 100-летия восстановления независимости нашей страны публикуйте с тегом #БНР100 или присылайте на ящик artsiadziba@gmail.com.

Поддержать выпуск и массовое распространение бесплатной промо-продукции с символикой праздника можно здесь.