Белорусов призвали подать народную заявку на празднование Дня Воли 2 8.02.2018, 11:11

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Фото: racyja.com

Обращение можно отправить в Мингорисполком.

Об этом в «Фейсбуке» написал представитель Национального оргкомитета по празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики Павел Северинец:

- Минский горисполком что-то не хочет встречаться с заявителями шествия 25 марта. «Ваша заявка на рассмотрении у Шорца, мы дадим вам письменный ответ», - говорят чиновники. Даже записать нас на ближайший прием к Шорцу отказываются. По этому поводу просим вашей помощи. Нужно отправлять в Мингорисполком обращения с призывом разрешить шествие и митинг-концерт в формате, предложенном Национальным оргкомитетом. Текст добавляем. Присоединяйтесь!

Оппозиционный политик приводит текст народной заявки на День Воли:

Минск, Проспект Независимости, 8, 220030

Председателя Минского городского исполнительного

комитета Андрею Викторовичу Шорецу

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Андрей Викторович!

25 марта Беларусь будет отмечать 100-летие Третьей уставной грамоты Белорусской Народной Республики, которая возобновила независимость нашей страны. Историки считают, что именно благодаря этому шагу сегодня мы можем говорить про Республику Беларусь как независимое государство.

Ряд политических партий и организаций, для которых дороги идеалы государственности и независимости Беларуси, объединились в Национальный оргкомитет 100-летия БНР - и договорились о совместном праздновании 25 марта торжественным, достойным массовым шествием от площади Якуба Коласа по проспекту Независимости и митингом-концертом на площади Свободы. В Минский городской исполнительный комитет 25 января этого года была подана соответствующая заявка за номером 739 (695).

Призываем вас дать разрешение на шествие и митинг-концерт 25 марта 2018 года в формате, определенном Национальным оргкомитетом 100-летия БНР: сбор с 14.00 до 14.45 на Площади Якуба Коласа, шествие по четырем полосам проспекта Независимости и улицы Ленина до Площади Свободы от 14.45 до 16.00, и митинг-концерт на Площади Свободы с 16.00 до 18.00.

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