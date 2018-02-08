В Минске прошла пресс-конференция оргкомитета по празднованию 100-летия БНР 3 8.02.2018, 13:15

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Центральной темой стала подготовка мирного шествия 25 марта.

Сегодня в Минске прошла пресс-конференция Национального оргкомитета по празднованию столетия провозглашения Белорусской Народной Республики. Центральной темой пресс-конференции была подготовка мирной уличной акции 25 марта, сообщил корреспондент Charter97.org из Минска.

В пресс-конференции приняли участие председатель оргкомитета художник Микола Купава, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич.

Максим Винярский рассказал о том, какая работа была проведена за последние три недели после того, как прошло расширенное заседание оргкомитета, объединившее всю оппозицию ради празднования столетия 100-летия БНР.

Максим Винярский подвел промежуточные итоги сбора средств, который был объявлен неделю назад. На данный момент собрано более 1000 рублей. Активист рассказал о наборе волонтеров для подготовки празднования 100-летия БНР. Люди откликаются на призыв оргкомитета и предлагают свою помощь по распространению информации в интернете и на улицах Минска.

Координатор «Европейской Беларуси» поблагодарил независимых журналистов и блогеров за подробное освещение работы оргкомитета, а также всех белорусов, помогающих в подготовке праздничной акции 25 марта. Активист подчеркнул, что в условиях блокировки «Хартии-97» становится особенно ценной та информация о 100-летии БНР, которую доносят до читателя независимые информационные ресурсы.

Максим Винярский назвал главные направления работы оргкомитета в ближайшее время. Во-первых, это максимальное распространение информации о подготовке мирной акции, а также переговоры с властями для того, чтобы заставить их понять, что независимость Беларуси – это общая ценность. «Если это произойдет, то 25 марта в 14.00 на площади Якуба Коласа в Минске будут десятки тысяч человек», - подчеркнул Максим Винярский.

Микола Купава рассказал о том, чем занимался оргомитет на протяжении всего года и мероприятиях, которые проходят в рамках празднования 100-летия провозглашения БНР как в Беларуси, так и за границей. Проводятся выставки, концерты, встречи деятелей культуры и политиков, публикуются научные работы по истории БНР.

Также был представлен логотип Национального оргкомитета по празднованию 100-летия БНР, который создали художники во главе с Алесем Марочкиным.

Алексей Янукевич рассказал о тех инструментах, которые использует оргкомитет, чтобы добиться ответа властей на заявку о мирной праздничной акции 25 марта.

Политик рассказал о встречах с иностранными дипломатами, о попытках переговоров с властями.

По словам Алексея Янукевича, все представители европейского дипломатического корпуса, с которыми проводились встречи, послы, еврокомиссар Йоханнес Хан высказали свою крайнюю заинтересованность в том, чтобы уличная акция 25 марта прошла мирно, достойно, а власти пошли навстречу требованиям народа и пожеланиям оргкомитета и разрешили акцию в том формате, в каком она была заявлена.

По словам политика, многие представители дипломатического корпуса заявили, что приложат все усилия, чтобы убедить белорусские власти разрешить акцию.

Павел Северинец перечислил все попытки провести переговоры с минскими городскими властями. Было четыре попытки, которые пока не дали результата. Оргкомитет ждет ответ Мингорисполкома на последнюю инициативу о переговорах по проведению уличной акции 25 марта и совместного празднования 100-летия БНР.

Чтобы усилить давление на власти, политик озвучил инициативу оргкомитета, которая называется «Народная заявка». Все граждане, которые считают, что акция должна пройти в центре Минска, могут скачать бланк и направить свое требование в Мингорисполком.

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР напоминает, что деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)

4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)