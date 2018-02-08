Максим Винярский: Мы добиваемся мирного проведения праздничной акции 25 марта 2 8.02.2018, 15:16

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Независимость - общая ценность для большинства белорусов.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский выступил сегодня на пресс-конференции Национального оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Сайт Charter97.org публикует выступление активиста:

«Здравствуйте, уважаемые друзья. Рад приветствовать вас на первой пресс-конференции Национального оргкомитета по празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики.

Нынешний День Воли уникален не только тем, что мы празднуем юбилейную дату - столетие восстановления независимости нашей страны, но и тем, что впервые за большой промежуток времени главное мероприятие празднования - массовую уличную акцию – совместно готовят все национально-демократические силы.

15 февраля прошло расширенное заседание Национального оргкомитета с участием известных политиков, общественных деятелей, художников, историков, активистов. Создана Рабочая группа, которая занимается подготовкой акции. Ее возглавляют Григорий Костусев, Павел Северинец и Евгений Афнагель. Достигнуто согласие по формату акции. Национальный оргкомитет единогласно высказался за ее проведение в центре Минска и призвал власти к совместному празднованию.

Напомню, что в Мингорисполком подана заявка на проведение шествия по проезжей части проспекта Независимости, которое должно начаться 25 марта на площади Якуба Коласа в 14 часов, и закончиться праздничным концертом и митингом на площади Свободы. Мы все считаем этот формат единственным приемлемым для такой значимой даты в истории Беларуси.

Отмечу, что объединение оппозиции дало толчок более серьезной подготовке акции и более широкому участию общества в этом. Надеемся, что чем ближе будет День Воли, тем эта активность будет шире и сильнее.

Мы бы хотели поблагодарить тех журналистов, блогеров, независимые СМИ, которые активно освещают подготовку к акции. Знаю, что это сложно делать в наших условиях - блокировка «Хартии'97» за два месяца до 25 марта показала, чего боятся власти. Поэтому ценность той информации об акции, которую вы размещаете на страницах своих СМИ, очень высока. Поверьте, мы очень ценим эту поддержку и солидарность.

Также хочу от имени оргкомитета поблагодарить тех людей, которые откликнулись на призыв оргкомитета и самостоятельно печатают и распространяют листовки с информацией о 25 марта.

Национальный оргкомитет обратился ко всем гражданам страны с призывом готовить Праздник независимости - так называется нынешняя акция в День Воли - вместе. Уже неделю идет сбор средств на печатную продукцию, звукоусиливающую аппаратуру, другие вещи, необходимые для подготовки акции. За это время собрано более 1000 рублей. Также к работе присоединяются волонтеры, которые помогают в распространении информации о столетии БНР и в подготовке акции. Друзья, спасибо за помощь.

Напомню, счета, на которые можно перечислить средства, указаны здесь. Ответственный за сбор денег - исполнительный председатель оргкомитета Микола Купава.

Волонтеров мы приглашаем сюда, на офис Партии БНФ, каждый понедельник в 19.30, а также на ежедневную акцию «Селфи независимости».

Разработан логотип акции - вы его можете видеть на официальных документах оргкомитета, а также на печатной продукции. Эта красивая динамическая «Погоня», которая встречается на печатях, бланках и разнообразных документах Рады БНР, Всемирного объединения белорусской эмиграции и многих других организаций за пределами Беларуси. Идея использовать ее в фирменном стиле к 100-летию БНР возникла у активистов «Арт-Сядзібы», которые принимают деятельное участие в подготовке праздника. Окончательный вариант логотипа разработан художественной комиссией во главе с Алесем Марочкиным.

Созданы страницы БНР100 во всех популярных соцсетях. Там содержится вся информация о подготовке к акции, а также о других мероприятиях, посвященных столетию восстановления независимости. Новости о компании вы можете получить через хэштег # БНР100. Также на наших страницах в соцсетях можно скачать образцы печатной продукции с информацией об акции.

Отмечу, что на сегодняшней день главных направлений нашей деятельности два. О них более подробно расскажут мои коллеги. Я только назову эти направления.

Первое. Мы стремимся максимально широко распространить информацию об акции 25 марта и поэтому еще раз обращаемся ко всем патриотам с призывом сделать все возможное в течение ближайших недель, чтобы о Дне Воли, о месте и времени начала демонстрации - 14:00, площадь Якуба Коласа, Минск - знали все.

Второе. Мы пытаемся добиться мирного проведения этого мероприятия и участия официальных властей в нем. Независимость - общая ценность для большинства белорусов, в том числе, и для тех, кто празднует ее под красно-зеленым флагом. Даже в диктаторских странах вопросы истории, вопросы государственности объединяли политических противников. Мы надеемся, что это удастся и в Беларуси. И тогда отмечать Праздник независимости в центре Минска 25 марта будут десятки тысяч белорусов».

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР напоминает, что деньги на подготовку акции можно перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0782 4292 12/20 Visa (белорусские рубли)

4255 2003 0250 4451 03/20 Visa (иностранная валюта)