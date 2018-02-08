Бездонные санкции: «Турецкий поток» подорожал для «Газпрома» до $7 млрд 4 8.02.2018, 20:17

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Поиск зарубежных партнеров осложняется для газового монополиста санкциями США и стран Запада.

Строительство газопровода «Турецкий поток», проходящего по дну Черного моря из России в Турцию, обойдется не $6 млрд, а в $7 млрд. Об этом заявил в четверг, 8 февраля, на встрече в инвесторами в Лондоне, зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов, сообщает Forbes cо ссылкой на «Интерфакс».

Круглов также рассказал о том, как будет финансироваться строительство «Турецкого потока», допустив возможность проектного финансирования. Скорее всего, «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома». В дальнейшем, уточнил он, новый газопровод может быть рефинансирован за счет выпуска проектных облигаций, как это происходило с газопроводом «Северный поток-1», который проложен по дну Балтийского моря из России в Германию.

Нефтегазовый аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук связал удорожание строительства «Турецкого потока» с общим ростом стоимости услуг и труб, с изменением курса рубля и влиянием санкций со стороны США и стран Запада.

Он назвал вынужденным полное финансирование проекта за счет бюджета «Газпрома» или выпуска его облигаций. «Всегда предпочтительнее, чтобы были другие партнеры в схеме финансирования. Так проще привлечь деньги за рубежом и разделить риски», — сказал Полищук.

В сложившейся из-за санкций ситуации, по его словам, найти партнеров довольно трудно и российский газовый монополист вынужден брать все финансирование на себя. «Но долговая нагрузка на компанию сегодня довольно низкая поэтому с этим не должно быть особых проблем», — считает аналитик.

Андрей Полищук не исключает, что «Газпрому» удастся найти партнеров по финансированию «Турецкого потока» так же, как это было в случае с газопроводом «Северный поток». Дело, по его словам, не в отсутствии желающих принять участие в проекте, а в условиях, которые они выдвигают в связи с тем, что «Газпром, как и другие крупнейшие российские компании, оказался под санкциями Запада. На этом фоне все хотят огромных привилегий, хороших ставок и сверхдоходов. «Найти партнеров всегда можно. Вопрос лишь в том, в чем «Газпрому» придется уступить», — сказал аналитик.

Отказ от «Южного потока» за $25 млрд

Изначально Россия планировала диверсифицировать поставки газа в Европу и снизить зависимость от транзита через территорию Украины, построив газопровод «Южный поток» по дну Черного моря в Болгарию. Газопровод должен был иметь четыре нитки пропускной способностью 15,57 млрд куб. м каждая. Подводный отрезок газопровода имел бы протяженность 900 км.

На начальном этапе морская и сухопутная (европейская) части «Южного потока» оценивались в €16,6 млрд, а российская (нужно построить дополнительно 2500 км линейных газопроводов до Анапы и 10 компрессорных станций — проект «Южный коридор») — почти в $2,6 млрд (позднее эта сумма выросла на 80% — до $4,66 млрд).

В ноябре 2014 года «Газпром» сообщил, что морской и европейский участки «Южного потока» существенно подорожали — с €10 млрд до €14 млрд и с €6,6 млрд до €9,5 млрд соответственно.

Россия ожидала получить от Болгарии разрешение на строительство «Южного потока». Но этого не произошло из-за вмешательства Евросоюза. И 1 декабря 2014 года во время визита в Турцию президент России Владимир Путин заявил, что проект «Южный поток» закрыт из-за неконструктивной позиции Брюсселя.

В тот же день предправления газового концерна Алексей Миллер подписал соглашение о строительстве газопровода до границы Турции. Новый проект получил название «Турецкий поток». К тому моменту, как подсчитал Forbes, «Газпром» провел более 200 тендеров и отобрал подрядчиков на 138,7 млрд рублей для «Южного потока».