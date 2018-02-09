Чиновники: «Тунеядцы» будут оплачивать очень много услуг 69 9.02.2018, 7:55

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«Палаточники» обсудили декрет №1.

В четверг в «парламенте» «депутаты» и представители 4-х ведомств — МНС, Минэкономики, Минтруда и МВД — обсуждали обновленный декрет по тунеядству. «Депутаты» надеялись, что представители министерств расскажут, «как на практике будет реализован декрет № 1», сообщает tut.by.

Министр труда Ирина Костевич в начале доклада пообещала рассказать «о состоянии рынка труда и пошаговой деятельности по реализации декрета № 1». По ее словам, происходит сокращение количества занятых в экономике.

Дальше послушать министра о состоянии рынка труда, а тем более по «шаговой деятельности по реализации декрета № 1», как и услышать доклады представителей других ведомств, не получилось. Журналистов попросили удалиться из зала. Причины такого решения не объяснялись.

Уже после заседания комиссии «депутат» Ольга Политико в телефонном разговоре сообщила, что «министр говорила все то, что написано в декрете», и больше «ничего нового».

«Депутат» Николай Улахович был чуть более многословен.

— Нет согласованных действий. Единственное — нужно понять, что Лукашенко требует от административных органов нижней власти, от депутатов всех уровней, чтобы они занимались конкретными людьми. Это единственное, что сегодня проводится в жизнь. Больше ничего.

Улахович рассказал, что больше ответственности будет возлагаться на общественные организации, в том числе на «Белую Русь», на БРСМ, и на «депутатов» местных уровней.

— Будут созданы комиссии, которые будут рассматривать поведение человека. Это будут постоянно действующие комиссии, а не временный, как при декрете № 3. Эти комиссии будут с участием общественности и «депутатов».

«Депутат» отметил, что список услуг, за которые попавшие под декрет № 1 будут платить по полной стоимости, «остается открытым».

— Там столько споров… Очень сложно определить, много есть вопросов.

— Но это будут только коммунальные услуги, за которые придется платить по полному тарифу?

— Это очень много услуг. И коммунальные, и лекарства. Это же очень много услуг. Все вопросы обсуждались. Лечение, санаторные услуги, лечение в клиниках, больницах — это все тоже услуги. Это все на дотациях государства.

— Первая помощь будет оказываться бесплатно, а лечение — платно?

— Ничего не ясно. Никто ничего не вырабатывал. Был общий разговор. Все отдано органам местной власти. Местные комиссии будут разбираться и заниматься этим.

На вопрос, сколько человек может попасть под действие декрета № 1, «депутат» предположил, что «этих людей не так много — где-то 400−500 тысяч по стране». При этом кого будут относить к неработающим (напомним, под декрет № 3 попадали те, кто не работал 183 дня в году и больше), Николай Улахович ответил:

— Не будут считать по количеству дней, а по каждому конкретному гражданину будет решаться вопрос. Пока все находится в стадии незавершенности. Пока никто не торопится. Торопливости не будет.

25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Лукашенко также дал поручение до 1 апреля определить список услуг, которые тунеядцы будут оплачивать по полному тарифу.