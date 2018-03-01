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Блокировщиков «Хартии» - в «список Магнитского»!

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  • 1.03.2018, 15:21
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Наталья Радина встретилась с руководителями двух крупных фракций Европарламента.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина встретилась с заместителем руководителя фракции Европейской Народной Партии в Европейском парламенте, бывшим министром иностранных дел Латвии Сандрой Калниете и заместителем руководителя фракции Консерваторов и Реформаторов, евродепутатом от Латвии Робертом Зиле.

Во время встречи с латвийскими политиками Наталья Радина рассказала о ситуации с блокировкой сайта Charter97.org в Беларуси, возбуждении уголовного дела против популярного видеоблогера Степана Светлого, а также о планируемых поправках в Закон о СМИ, которые подразумевают еще больший контроль за интернет-сайтами в Беларуси, включая социальные сети.

По словам главного редактора «Хартии-97», необходимо немедленно реагировать на «зачистку» независимых СМИ в Беларуси. Наталья Радина призвала депутатов от Латвии рассмотреть возможность введения европейских санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за репрессии против журналистов, в том числе путем включения в «список Магнитского» министра информации Беларуси Александра Карлюкевича, заместителей министра информации Игоря Луцкого (в настоящее время гендиректор телеканала «Столичное телевидение») и Павла Легкого, а также начальника Оперативно-аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко.

Напомним, недавно парламент Латвии поддержал «Акт Магнитского», подразумевающий введение санкций против лиц, ответственных за нарушения прав человека.

Латвийских евродепутатов интересовала политическая и экономическая ситуация в Беларуси. Отдельно обсуждались ситуация с политическими заключенными и «делом профсоюзов», в рамках которого сегодня в Беларуси преследуются сотни активистов профсоюза РЭП.

Заместитель руководителя фракции Европейской Народной Партии в Европейском парламенте, бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете заявила, что намерена обратиться к Европейскому комиссару по вопросом расширения и политике добрососедства Йоханнесу Хану, чтобы он отреагировал на ситуацию с блокировкой независимых сайтов в Беларуси. Также она намерена добиться реакции на происходящее в Беларуси давление на свободу слова со стороны главы делегации по связям с Беларусью Богдана Здроевского. Также евродепутат допустила возможность принятия срочной резолюции по ситуации в Беларуси. Сандра Калниете пообещала, что будет доносить свою озабоченность блокировкой «Хартии-97» до белорусских чиновников.

Заместитель руководителя фракции Консерваторов и Реформаторов Роберт Зиле заявил, что намерен обсудить ситуацию с блокировкой Charter97.org и ростом влияния российской пропаганды на Беларусь с руководителем Комитета по безопасности и обороне Анной Фотыгой, чтобы совместно информировать Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерику Могерини для принятия срочных мер. Также Роберт Зиле заявил, что намерен обсудить вопрос включения белорусских чиновников в «список Магнитского» с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Напомним, ранее Наталья Радина обсудила ситуацию с блокировкой «Хартии-97» и возможность введения санкций против белорусских чиновников и лукашенковского Парка высоких технологий с вице-президентом Европарламента Павлом Теличкой, главой Комитета Европарламента по безопасности и обороне Анной Фотыго и евродепутатами от Польши, Чехии, Словакии и Швеции.

Сандра Калниете с главным редактором «Хартии-97» Натальей Радиной и демократическим активистом Денисом Казакевичем
Наталья Радина и Роберт Зиле

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