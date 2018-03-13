Самый богатый человек в истории займется космическими путешествиями 1 13.03.2018, 8:15

Джефф Безос

Джефф Безос назвал свои заработки «выигрышем в лотерею».

Американский миллиардер Джефф Безос, признанный самым богатым человеком в истории, намерен потратить миллиарды долларов на исследование космического пространства.

Как сообщает Bloomberg, основатель и совладелец компании Amazon назвал свои заработки "выигрышем в лотерею" и пообещал сделать путешествия в космосе доступными для человечества.

Свое заявление миллиардер сделал в Нью-Йорке на вручении премии Базза Олдрина, основанной в честь одного из астронавтов, побывавших на Луне.

Ранее Безос сообщал, что вложил в компанию по разработке космических ракет Blue Origin около миллиарда долларов. В то же время, как отмечают журналисты, по заявлениям миллиардера можно сделать вывод, что его первая инвестиция была только началом.

В свою очередь, Безос не уточнил, какую именно сумму он готов пожертвовать на космос, но, по словам его знакомого миллиардера Фредрика Полсена, это могут быть "все деньги, кроме тех, что он оставит на содержание своей матери".

Напомним, что общее состояние Джеффа Безоса составляет 131 миллиард долларов, из которых 125 миллиардов составляет стоимость акций компании Amazon.

В целом состояние Безоса серьезно выросло в последний год на фоне роста котировок акций как в США целом, так и Amazon в частности.