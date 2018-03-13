Монетный клад в Брестском районе: Как школьник нашел римские серебряные денарии 13.03.2018, 18:40

История лыщицкого кладa.

В большом собрании монет Брестского областного краеведческого музея эта коллекция занимает одно из самых почетных мест. И неудивительно, ведь 48 римских серебряных денариев, отчеканенных в период 69-180 годов нашей эры, – это самый что ни на есть настоящий монетный клад, найденный в окрестностях Бреста! И как у каждого сокровища, у него своя неповторимая история, пишет zarya.by.

Пятничным вечером 19 апреля 1974 года ученик 7-го класса восьмилетней школы деревни Малые Зводы Брестского района Леня Рыщук гнал свой велосипед по знакомой тропинке в деревню Лыщицы. Остановился у мостка через мелиоративный канал Люта-Остромечево и вдруг заметил в свежевспаханной пашне блестящие кружочки. Пригляделся… монеты, старинные!

Покопался в земле и отыскал еще несколько десятков штук. Найденный клад, паренек принес в школу и стал раздаривать друзьям-товарищам. О монетах узнал директор школы. Он-то и попросил мальчика описать обстоятельства находки и сообщил о ней в областной краеведческий музей.

Чуть позже на место, где был обнаружен клад, прибыли ученые из Академии наук Белорусской ССР. В некоторых источниках сообщается, что при археологических раскопках там было обнаружено еще около 400 монет. Насколько эта информация достоверна и где этот «депозит» хранится сейчас, установить не удалось. А вот 48 монет, найденных школьником, стали музейными экспонатами, и в память об этой исторической находке Леониду Рыщуку вручили грамоту Института истории Академии наук БССР.

Как же попали в нашу землю старинные денежки и кто их зарыл?

Примечательно, что лыщицкий клад, как и большинство из известных на сегодня крупных находок римских монет на территории современной Беларуси, состоит из серебряных денариев I-II веков, отчеканенных при римских императорах Веспасиане (69-79 гг.), Траяне (98-117 гг.), Адриане (117-138 гг.), Антонине (138-161 гг.), Марке Аврелии (161-180 гг.), Фаустине (147-173 гг.). Эти монеты –свидетельство внешней политики Рима в северо-восточном регионе в тот период, когда границы империи достигли Карпатских гор. Традиционно считается, что римские монеты попадали к варварским племенам в результате торговли. Римские купцы скупали хлеб, скот, кожи, меха, мед, воск, а взамен предлагали гончарные и ювелирные изделия, вино, масло и тому подобное. Для покрытия торгового дефицита римляне широко использовали как средство обмена и монету.

Вполне возможно, что серебрянные монеты – это и ежегодная выплата Рима за охрану границ империи или своеобразная дань воинственным соседям. В эпоху ослабления военного могущества Рима такое также практиковалось. Если соотнести датировку этих монет со временем существования на территории Побужья вельбарской культуры, то можно предположить, что хозяином зарытой в землю кубышки могла быть одна из родовых общин племенного союза готов. О том, что лыщицкий клад был «общинной сберегательной кассой», высказывал предположение и известный белорусский археолог, доктор исторических наук Леонид Поболь.

500 монет – много или мало для «кассы» общины? Судите сами. Серебряное содержание денария составляло 4,5 грамма серебра. Минимальный жизненный уровень гражданина Рима в конце I в. н.э. составлял 5000 денариев в год. Жить на эту сумму в старости римский поэт-сатирик Ювенал желал одному своему персонажу. Средний ежедневный заработок римского солдата 1 денарий, или 4 сестерция, или 10 ассов.

Вот средние столичные римские цены в сестерциях: 1 литр оливкового масла – 3 сестерция; 1 литр столового вина – 1 сестерций;1 килограмм хлеба – 1/4 сестерция; 1 килограмм мяса – 1/2 сестерция; тарелка супа – 1/4 сестерция; туника – 15 сестерциев; раб – 1200-2500 сестерциев. В провинции цены, конечно, были не такими, как в мегаполисе. Согласно найденным в Помпеях надписям, ежедневные расходы семьи из троих человек не превышали 7 сестерциев. И уж, конечно, совершенно другие цены были на имперских окраинах. Римские исторические источники указывают на огромные прибыли от торговли с туземцами. Древнеримский писатель Плиний Старший в своих сочинениях отмечал, что цены на товары, завезенные из Барбарикума (варварского мира) на территорию империи, повышались в сотни раз! В общем, ничто не ново под луной.

Но вернемся к истории лыщицкого клада. 23 года после своего нахождения он хранился в фондах областного краеведческого музея. Впервые посетители смогли увидеть его 6 ноября 2007 года на открытии выставки «Из музейной кладовой», приуроченной к полувековому юбилею первой экспозиции музея. Причем в «комплекте» с собственноручной пояснительной запиской Леонида Рыщука и его наградной грамотой.

Музейные работники отыскали и пригласили в тот день в музей и самого изыскателя. В постоянной экспозиции музея клад занял место еще позже – 18 сентября 2012 года с открытием экспозиции «История Брестчины с древнейших времен до начала ХХ века».

Сотрудники Брестского областного краеведческого музея говорят, что каждый клад – своеобразная книга из библиотеки нашей отечественной истории, «выпущенная» только в одном экземпляре. Так что, приходя в музей, не упустите возможность увидеть и прочесть страницы этого уникального фолианта. Это того стоит.