На границе задержали правозащитника Андрея Стрижака 13.03.2018, 21:47

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Председатель Гомельского профкома РЭП возвращался с женой из Литвы.

Правозащитник, председатель Гомельского профкома РЭП Андрей Стрижак вместе с женой Евгенией задержан для углубленного досмотра на погранпереходе «Каменный Лог», передает «Белсат».

Андрей и Евгения возвращались на автобусе из Литвы. На границе во время паспортного контроля на мониторе засветилась красная рамка. Пограничники направили их на углубленный досмотр. На данный момент они ожидают досмотра в актовом зале пограничного пункта.

Как сказал Андрей Стрижак, задержание связано с преследованием независимого профсоюза РЭП.

«Когда пограничник сказал нам выйти из автобуса, то не показал никакого документа, не объяснил, на каком основании нас задерживают. На моих глазах они поговорили по телефону с заместителем начальника таможни, поскольку для углубленного досмотра необходимо соответствующее постановление. На момент задержания этого постановления не было — его оформляют прямо сейчас», — рассказал Стрижак.

Правозащитник подчеркнул, что этому будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним, что 8 марта на границе сняли с поезда заместителя председателя профсоюза РЭП Зинаиду Михнюк и молодежную активистку Анну Дусь.