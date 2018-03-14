Шенгенские визы будут стоить €80 10 14.03.2018, 15:08

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О предстоящем подорожании объявила Еврокомиссия.

Власти ЕС начали подготовку реформы системы выдачи въездных документов, по итогам которой получить визы станет проще, но размер сбора вырастет, пишет РБК.

Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила ЕС, призванных упростить въезд в шенгенское пространство для тех, кто пересекает его границы легально.

«Предлагаемая нами реформа сделает процедуру получения виз для законопослушных путешественников легче и быстрее, в то время как улучшение стандартов безопасности поможет лучше выявлять и останавливать тех, кто таковыми не являются», — заявил комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Одним из главных изменений должно стать существенное сокращение предельных сроков выдачи виз — с 15 до 10 дней. При этом заявки на визу можно подавать не за три месяца до поездки, а за полгода, а саму процедуру заполнения и подачи заявки планируется сделать полностью электронной.

Кроме того, входящим в шенгенское пространство странам предлагается разрешить выдачу краткосрочных виз непосредственно на границе. Однако выдача таких виз будет ограничена, а их получатели смогут находиться только в той стране, где виза выдана.

В то же время регулярно приезжающие в ЕС путешественники могут рассчитывать на ускоренное получение долгосрочных многократных виз со сроком действия от 1 года до 5 лет.

Так как ужесточение стандартов безопасности приведет к росту расходов, ЕК планирует увеличить размер консульского сбора, взимаемого с получателей виз. В настоящее время стандартный размер сбора составляет € 60, по итогам реформы его планируют повысить до € 80.

«Этот умеренный рост призван позволить государствам-членам поддерживать необходимую численность персонала консульств для обеспечения повышенной эффективности проверок, а также обеспечить модернизацию IT-оборудования и программного обеспечения, не создавая помех для подателей заявок на получение визы», — говорится в сообщении ЕК.