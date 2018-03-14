Жители Барановичей готовятся к пикету 1 14.03.2018, 15:16

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Участники пикета хотят выразить свое несогласие с дальнейшим курсом страны на обнищание народа.

Предприниматель из Барановичей Николай Черноус подал заявку в городской исполнительный комитет на проведение пикета 28 марта на площади Ленина с 12 до 15 часов, сообщает "Радыё Рацыя".

В пикете примут участие жители города, среди которых будут предприниматели, владельцы маршруток и их водители.

Участники пикета хотят выразить свое несогласие с дальнейшим курсом страны на обнищание народа, говорит Николай Черноус:

- Идет обнищание народа. Предприниматели не в состоянии оплачивать аренду, налоги и отчисления в пенсионный фонд. Это очень большая сумма. Получается, что предприниматели уже в минус работают.

По словам Черноуса, на пикете будут использованы лозунги с надписями: "Задрали ценами - как выжить?", "Уменьши аппетит и заплати хотя бы по 400 рублей каждому". Также в Барановичах идет сбор подписей в поддержку маршрутных такси.