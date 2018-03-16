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Не удержали: ставки по «длинным» вкладам в рублях начали снижаться

  • 16.03.2018, 7:48
  • 1,135

Хранить деньги в белорусских банках становится все менее выгодным занятием.

Максимальная ставка, которую сегодня предлагают банки по вкладам в рублях на длительные сроки, - 13%. Однако это большая редкость. Основная часть самых выгодных ставок в этом сегменте колеблется в районе 10% годовых. При этом большинство выгодных предложений — безотзывные. Портал tut.by предлагает обзор вкладов в национальной валюте с возможным сроком размещения от двух лет.

Месяц назад ни один из банков не снизил ставок по длинным депозитам в белорусских рублях, а некоторые наоборот — повысили. Но обратной динамики долго ждать не пришлось, и вот теперь ставки снова начали падать, пока на десятые доли процента.

Например, единственный длинный отзывный депозит, который предлагает Белгазпромбанк, теперь будет приносить на 0,18% дохода меньше. На 0,3% снизил возможность заработка Банк БелВЭБ для вкладов на 2 и 3 года. Также (на 0,3%) снизил ставку Белагропромбанк по вкладу на 2 года и на 0,2% по вкладу на 3 года. У остальных банков пока без изменений. Посмотрим, долго ли они продержатся.


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