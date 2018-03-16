Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзу в биатлоне на Паралимпиаде 16.03.2018, 7:57

Лидия Графеева

Фото: AP/БЕЛТА

Спортсменка взошла на пьедестал вместе с соперницами из Германии и США.

Белоруска Лидия Графеева завоевала бронзовую награду в биатлоне на дистанции 12,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает БелТА.

Ей удалось показать результат 50 мин. 57,0 сек, допустив всего один промах при стрельбе.

Быстрее Лидии Графеевой пробежали победительница Андреа Эскау из Германии (49 мин. 41,2 сек.) и серебряный призер Оксана Мастерс из США (50 мин. 0,0 сек.).

Для Лидии Графеевой бронзовая медаль зимних Игр не первая в коллекции. В Пхенчхане она заняла также третье место в биатлоне на дистанции 6 км.

Сегодня на зимних Паралимпийских играх из белорусских спортсменов на старт выйдет Василий Шаптебой, который будет соревноваться в биатлоне в категории слабовидящих атлетов на дистанции 15 км. В медальном зачете белорусские паралимпийцы с десятью наградами, в том числе с тремя золотыми, занимают восьмое место. Лидируют атлеты из США, на счету которых 23 награды.