Лукашенко не исключает форс-мажора со здоровьем 16.03.2018, 8:07

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Что стоит за словами диктатора о необходимости изменений в основном законе?

За свою 24-х летнюю историю Конституция Беларуси пережила две судьбоносные редакции, последняя в 2004 году сняла ограничения на количество президентских сроков. На своем пятом сроке Лукашенко в День Конституции заявил о возможности очередных изменений.

Реальные и скрытые причины этих заявлений анализирует на телеканале «Белсат» политический обозреватель Александр Класковский:

«Дьявол кроется в деталях. Если посмотреть на статьи Конституции, она достаточно демократична. Но на практике они превращаются в формальность, и законы принимают драконовский характер. Я бы не искал в словах Лукашенко об изменениях Конституции больших смыслов. В 2012 году он уже говорил, что нужно изменить Конституцию в целях модернизации политической системы. В 2016 году сказал, что надо созвать группу мудрецов, чтобы они помозговали над изменениями в Конституцию. Уже 2018 год на дворе, и где те мудрецы?

Ответ в том, что на самом деле Лукашенко эти изменения не нужны. Он создал заточенную под его неограниченные полномочия систему власти. Поэтому это игра, рассчитанная больше на Запад: мол, смотрите, не такая у нас здесь мрачная диктатура, мы здесь говорим о каких-то перспективах изменений в Конституцию. Ничего исключать нельзя, но скандальные изменения, как в Средней Азии, сейчас маловероятны. При этом Лукашенко не исключает какого-то форс-мажора, когда в стране запахнет революцией, либо состояние здоровья поставит вопрос о необходимости транзита власти».

Минчане также высказывают свои мнения, нужно ли вносить изменения в Конституцию Беларуси:

«Я считаю, что власть президента нужно ограничить, чтобы он не избирался более двух раз».

«От власти у нас никто не откажется сам, и изменения в Конституцию здесь несущественны».

«Я считаю, что перемены нужны в Беларуси, а в Конституции изменения не нужны».

«Наша страна вообще не должна быть президентской, нам достаточно парламентской республики».