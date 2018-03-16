Премьер Эстонии отказался от визита в Россию из-за отравления Скрипаля 16.03.2018, 8:33

Юри Ратас

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Эстония поддержала Лондон в дипломатическом бойкоте РФ.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированную в мае рабочую поездку в Россию, заявил руководитель пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавер, передает Delfi.

«В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск», — заявил он. Сеавер уточнил, что Ратас должен был посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.

По словам главы пресс-службы эстонского кабмина, премьер-министр в этом году уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонской Республики, которые проходили в Великобритании, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии.

Днем 15 марта на пресс-конференции в Таллине Юри Ратас выразил доверие проведенному Лондоном расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери. «Мы доверяем информации Великобритании. Я считаю, что это правдивая информация. Эстония поддерживает Великобританию в расследовании преступления», — цитирует слова Ратаса «Интерфакс».

По его словам, виновных в произошедшем следует привлечь к ответственности. Кроме того, он призвал мировое сообщество сотрудничать во имя этого. «Эстония глубоко озабочена и встревожена тем, что 4 марта в Великобритании было использовано химическое оружие, причинившее опасное отравление и поставив под угрозу жизни людей. Это было впервые после Второй мировой войны, когда использовали химическое оружие. Речь идет о грубом нарушении международных норм», — сказал эстонский премьер.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что причиной отравления стало вещество нервно-паралитического действия «Новичок», разработанное в России. Позже она сказала, что Россия стоит за отравлением Скрипалей.