Жириновский потребовал направить Балтийский флот к берегам Британии 43 16.03.2018, 9:24

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

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России следует ответить силой на ультиматум Великобритании относительно отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Об этом лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил во время дебатов, которые транслировал телеканал «Россия 1», сообщает gordonua.com.

«Если ультиматум нам предъявляют – главнокомандующий, направляйте Балтийский флот к берегам Британии», – сказал политик.

По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «начинает войну в Европе».

«Ультиматум объявляют только перед войной», – заявил Жириновский.

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент «Новичок», разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.