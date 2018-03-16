Жириновский потребовал направить Балтийский флот к берегам Британии

Жириновский потребовал направить Балтийский флот к берегам Британии43
- 16.03.2018, 9:24
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России следует ответить силой на ультиматум Великобритании относительно отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Об этом лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил во время дебатов, которые транслировал телеканал «Россия 1», сообщает gordonua.com.
«Если ультиматум нам предъявляют – главнокомандующий, направляйте Балтийский флот к берегам Британии», – сказал политик.
По его словам, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «начинает войну в Европе».
«Ультиматум объявляют только перед войной», – заявил Жириновский.
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент «Новичок», разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.
Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.
14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на инцидент со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.