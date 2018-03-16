Галина Смирнова: «Пусть попробуют не разрешить!» 1 16.03.2018, 9:28

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Галина Смирнова

Бобруйские активисты профсоюза РЭП отстаивают свое право на акции в защиту своих лидеров.

В Бобруйске активисты профсоюза РЭП отправили обращения председателю горисполкома с требованием разрешить сбор подписей в поддержку независимого профсоюза, сообщает praca-by.info.

Все пикеты, которые заявили члены профсоюза РЭП из 14 городов Беларуси, были запрещены чиновниками. В Бобруйске придумали оригинальный способ получить разрешение хоть на что-то - и потребовали от председателя городского исполнительного комитета разрешить сбор подписей в поддержку профсоюза РЭП. Сам по себе сбор подписей не является массовым мероприятием и разрешения не требует. В этом свете будет интересно получить ответ чиновников, в котором они вынуждены будут высказать свое отношение к попытке бобруйчан реализовать свободу собраний.

Галина Смирнова, лидер Бобруйского профсоюза РЭП, оптимистично относится к ожидаемому ответу горисполкома:

- Никуда не денутся, дадут ответ и пусть попробуют не разрешить.

Полный текст обращения:

«Конституция Республики Беларусь обладает высшим приоритетом. Согласно статье 59, государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.

Государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для осуществления защиты прав и свобод личности.

Эти органы и лица несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности.

Согласно статье 40 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы.

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть письменно мотивированным.

Прошу разрешить сбор подписей по проявлению солидарности с Белорусским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, с целью остановить вмешательство во внутренние дела Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, прекратить необоснованные вызовы к следователям в качестве свидетелей членов профсоюза, прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика».