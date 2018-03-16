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В Германии пекарь нашел чемодан с €8 миллионов

  • 16.03.2018, 9:53
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Немец решил поступить, как примерный гражданин.

Во Франкфурте-на-Майне 56-летний работник пекарни нашел в мусорном баке чемоданчик, заполненный купюрами в 500 евро, сообщает vokrugsveta.ua.

Несмотря на то, что мужчина никогда не мог себе даже представить такой суммы, он решил не присваивать их, а отнести в полицию.

Правоохранители очень удивились его визиту. В чемоданчике насчитали 8 миллионов евро, упакованные в пакеты по 50 тысяч евро.

Впрочем, при более тщательном осмотре выяснилось, что деньги, хоть и качественная, но фальшивка, изготовленная для настольной игры или для нужд казино.

В полиции при этом отметили, что это не уменьшает заслуг честного гражданина, который «продемонстрировал примерное поведение».


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