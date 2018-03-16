Брестчане готовят митинг против аккумуляторного завода 16.03.2018, 9:57

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Заявку на проведение акции протеста подали в горисполком.

В четверг, 15 марта, в Брестский горисполком подано заявление с просьбой дать разрешение на проведение митинга на пл. Свободы. Цель массового мероприятия – выразить публичный протест против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщает «Брестская газета».

«Люди хотят публично выразить свой протест против аккумуляторного завода. Прошло два месяца после встречи в Тельмах, а речи чиновников те же: «Мы изучим ваши вопросы и ответим». Такое впечатление, что это необходимо только людям, а руководству района и области – нет. Они не сильно продвинулись в изучении этого дела. Вчерашняя встреча в облисполкоме это показала», — прокомментировал ситуацию один из организаторов митинга правозащитник Роман Кисляк.

С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест». Руководство завода, «СЭЗ» и чиновники заверяют, что на всех этапах реализации проекта соблюдено действующее законодательство. Активисты заявляют, что это не так и добиваются как минимум приостановления строительства завода до выяснения всех волнующих их вопросов. Больше всего люди опасаются вреда, который может принести экологии и их здоровью потенциально опасное производство. Собрано более 37 тысяч подписей местных жителей, которые переданы в Администрацию президента. В знак протеста против завода уже несколько воскресений подряд люди выходили на площадь Ленина покормить голубей.