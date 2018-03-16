Австрия поддержит вступление Болгарии в Шенген 16.03.2018, 9:59

Это станет частью политики ЕС в Юго-Восточной Европе и на Балканах.

Австрия безоговорочно поддержит присоединение Болгарии к Шенгенскому безвизовому пространству.

Об этом в Софии заявил австрийский канцлер Себастиан Курц во время совместной пресс-конференции с премьером Болгарии Бойко Борисовым, передает «Укринформ».

«Мы очень рады, что имеем возможность поддержать вступление Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство», - заявил Курц.

Не менее важным, по его словам, остается и поддержка евроинтеграционных устремлений государств Западных Балкан.

Курц также дал высокую оценку инвестициям Болгарии в укреплении государственных границ, поблагодарив руководство страны за то, что удалось приостановить волну беженцев.